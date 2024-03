(Di giovedì 21 marzo 2024) A) unè finito contro un furgone che viaggiava in senso opposto. Ora è inma non sarebbe in pericolo di vita

Incidente a Seriate vicino Bergamo: violento frontale tra un'auto e un camion, un 77enne in prognosi riservata - A Seriate (Bergamo) un uomo è finito contro un furgone che viaggiava in senso opposto. È in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita ...notizie.virgilio

Camion contro auto, 77enne si frattura una gamba a Seriate - La collisione è avvenuta in corso Europa alle 15.30 di giovedì 21 marzo, la strada è però rimasta chiusa sino alle 19.ecodibergamo

Incidente a Seriate: anziano ferito nel frontale contro un camion - Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15.30 in corso Europa, pare per un salto di corsia ...bergamo.corriere