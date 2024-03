Furia woke negli Usa | se sei un uomo bianco niente borsa di studio

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il fenomenoè uno dei mali della società di oggi. L’ultra-sensibilità scatenata dallaiper-progressista ha danneggiato il buonsenso, con fenomeni a dir poco folli. Uno degli esempi più recenti ci portaStati Uniti, per la precisione a Chicago: i Bears, storica compagine di football americano, hanno negato la possibilità al ventiseienne Jonathan Bresser di concorrere a unadi. Il motivo? È unma soprattutto è di carnagione bianca. Inaccettabile secondo la dottrina dei risvegliati. Il giovane studente di giurisprudenza ha denunciato i Chicago Bears per “discriminazione intenzionale di razza e sesso”: ladiin questione è infatti rivolta esclusivamente alle minoranze e alle donne. Quindi i contendenti o ...

