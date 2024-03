(Adnkronos) – La Russia cavalca la fake news secondo cui la Francia starebbe per inviare 2000 soldati in Ucraina. A prendere la parola, dopo la netta smentita di Parigi, è Dmitry Medvedev . Il ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Russia cavalca la fake news secondo cui la Francia starebbe per inviare 2000 soldati in Ucraina. A prendere la parola, dopo la netta smentita di Parigi, è Dmitry Medvedev . Il ... (webmagazine24)

Con un reggimento fantasma, considerato tra i migliori del Paese, isolato in un luogo incantato, eppure curato e attrezzato come pochi, la Francia sulla scia delle ripetute dichiarazioni del suo... (ilmessaggero)

Francia, truppe in Ucraina Bielorussia o Transnistria, ecco dove verrebbero schierate e con quali compiti (non a combattere) - La Francia entrerebbe in guerra con la Russia Sono scenari che, al momento, appaiono imprevedibili per tutti. Secondo diversi osservatori, è molto improbabile che i francesi agiscano da soli: se ...ilmessaggero

Macron e le foto in guantoni da boxe, la Francia si divide: «Messaggio per Putin» - Un'immagine, tanto sottotesto. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del presidente francese Emmanuel Macron in versione pugile, mentre si allena contro il sacco. Uno spaccato della sua ...ilgazzettino

Ucraina, Le Monde svela: "I soldati francesi si preparano già da diversi mesi". Ecco dove - Il clima internazionale è caldo. Da una parte la guerra nella Striscia di Gaza e la caccia di Israele agli alti funzionari di Hamas, ...iltempo