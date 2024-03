Europei di Nuoto Paralimpico | l’Italia a Madeira | tutti i nomi degli Azzurri

L’Italia della Pallanuoto darà l’assalto all’ultima competizione che mette in palio pass olimpici, i Mondiali 2024 di Doha , in Qatar (5-17 febbraio), con 14 dei 15 atleti che hanno conquistato la ... (oasport)

Nuoto: Italia prima nel medagliere del CITI World Series con 17 medaglie - Nuoto: Italia prima nel medagliere del CITI World Series con 17 medaglie Roma- Si è conclusa domenica 17 marzo a Lignano Sabbiadoro la 6° edizione di CITI World Series ospitata nel Villaggio Bella ...superabile

Campionati A1. PN Trieste-AN Brescia venerdì su Raisport +HD - Fine settimana denso di appuntamenti per la pallaNuoto. Il campionato di A1 maschile prosegue con il quarto turno della seconda fase, spalmate in tre giorni.federnuoto

Vela: Pianosi al vertice dopo otto regate agli Europei 2024, Pescetto in top 14 in campo femminile - Prosegue nel migliore dei modi l'avventura di Riccardo Pianosi ai Campionati Europei 2024 di Formula Kite, rassegna quest'anno in scena in quel di Los Alcázares, in Spagna. L'azzurro infatti nelle cin ...oasport