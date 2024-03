Ecco cosa facevano Geolier e Ultimo assieme a Napoli | esce “L’ultima poesia” | prima canzone assieme

Alla domanda della deputata pentastellata Gilda Sportiello su cosa intenda fare il governo per far fronte al problema delle Liste d’attesa , che ormai è un’emergenza, il ministro della Salute, Orazio ... (lanotiziagiornale)

Nicola Fratoianni in esclusiva ai nostri microfoni a margine della manifestazione contro le mafie: “Questo giorno dimostra che il ricordo non è un esercizio retorico”. Come ogni 21 marzo Nicola ... (notizie)

trasporterà pale eoliche in lungo e in largo per il pianeta: ecco cos'è WindRunner , le caratteristiche tecniche dell' aereo più grande al mondo che promette di rivoluzionare crescita e sviluppo delle ... (ilgiornale)

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Marzo, in prima serata - Stasera in TV, Giovedì 21 Marzo 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...comingsoon

ONE PIECE: quando vedremo cosa significa QUEL segreto di Egghead - E secondo voi andrà così Diteci la vostra nei commenti, intanto Ecco il messaggio di Oda sulla lunga pausa di ONE PIECE. Su Ridi che è meglio è uno dei più venduti di oggi. Questo testo include ...anime.everyeye

Zuliani: "cosa diavolo c'entra la Juve col caso Acerbi Vorremmo sapere la verità" - Ma cosa diavolo c’entra Allegri e cosa c’entra la Juve col caso Acerbi Ecco, semplicemente vorremmo sapere in due parole: LA VERITA’". Ha concluso Zuliani.areanapoli