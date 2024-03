“Come Kate Middleton” Il caso che allarma la Corea del Sud | “La moglie del premier è scomparsa”

In una delle sue ultime apparizioni in pubblico, proprio a Buckingham Palace, era stata fotografata accanto a Kate Middleton . Elegentasimma in un lungo cappotto grigio, durante la visita... (ilmessaggero)

La scomparsa di Lady Diana è sempre stata uno shock per il principe William. E lui non ne ha mai fatto mistero. Il futuro re non si dà pace del modo in cui la principessa è deceduta: in un’incidente ... (amica)