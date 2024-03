Cede la ringhiera della strada a Capri | uomo precipita per 6 metri | è grave

Tempo di lettura: < 1 minuto cede una ringhiera di protezione di una strada comunale e un uomo precipita per circa sei metri . E’ accaduto ieri sera a Capri dove un 42enne ucraino, in seguito alle ... (anteprima24)

Sequestrati 19 milioni a Dell’Utri - (ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Sequestrati 19 milioni di euro a Marcello Dell'Utri: il provvedimento è stato disposto dal ...espansionetv

Sequestrano e picchiano 50enne per giorni, arrestati 2 minorenni - (ANSA) - TORINO, 21 MAR - Due ragazzi di 15 e di 16 anni di Rivoli, alle porte di Torino, sono stati arrestati dai carabinieri per aver sequestrato e picchiato per due giorni e una notte un cinquanten ...gazzettadiparma