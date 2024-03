Caso Andrea Purgatori | disposta una perizia per accertare le cause della morte

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Tribunale di Roma ha disposto, nell’ambito di incidente probatorio, unaperledel giornalista, morto lo scorso luglio. Nel procedimento sono indagati per omicidio colposo quattro medici. I periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede, inoltre, che sia fatta chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l’infezione cardiaca. Oggi si è tenuta un’udienza in cui si è discusso se la terapia suggerita al giornalista, e in particolare la radioterapia, fosse appropriata o meno. Per ora ledel decesso sono da attribuire ad un’infezione cardiaca ma solo l’incidente probatorio, e ora la ...

