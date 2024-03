Cantù | il ponte di Asnago pronto al varo | perché è così innovativo

(Di giovedì 21 marzo 2024), 21 marzo 2024 – La scorsa notte si sono completate le operazioni di “spinta” del nuovodi. Attualmente, la struttura è leggermente sollevata rispetto alla sua posizione finale, in quanto ancora devono essere ancorati i punti di appoggio definitivi. Questa lavorazione, programmata successivamente alla fase di spinta, non richiederà l'interruzione del traffico ferroviario e si aggiungerà alle lavorazioni di completamento e smontaggio degli elementi provvisori. Fase che terminerà il 10 aprile come da cronoprogramma, per poi ricominciare la realizzazione della strada vera e propria. Ilsarà quindi asfaltato e collegato alla rete stradale esistente. Saranno eseguite prove di carico e collaudi statici per garantirne la massima sicurezza, con l'obiettivo di aprire al traffico ...

Così 'cammina' sopra la ferrovia il nuovo ponte in provincia di Como: le foto dal cantiere: Il ponte è avanzato di altri metri. Le "spinte" proseguiranno anche nelle prossime notti fino al posizionamento nella nuova sede. Parliamo delle operazioni di "varo" del nuovo ponte di Cantù Asnago, iniziate lo scorso 11 marzo quando nel primo pomeriggio i tecnici hanno iniziato lo spostamento dell'opera, realizzata fuori sede per non interferire con il traffico ferroviario.