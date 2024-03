Borse Ue brillanti | oro per prima volta sopra 2 200 $ Banca centrale svizzera taglia a sorpresa i tassi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Sulla scia dei record di Wall Street e con l’Asia in forte rialzo (chiusura record per il Nikkei) ledel Vecchio continente sono ben impostate. Attesa per la decisione della BoE. Euro1,09 dollari, spread in calo

Sulla scia dei record di Wall Street e con l'Asia in forte rialzo (chiusura record per il Nikkei), l'Eurostoxx si appresta ad aprire in rialzo dell'1% mentre i future sul Ftse Mib puntano a un ...

Ethereum rimbalza dai minimi, è iniziata la grande rimonta di ETH/USD - Dopo un durissimo crollo del prezzo di Ethereum causato dall'ennesimo ritardo della SEC riguardo all'approvazione dell'ETF spot sulla criptovaluta, il prezzo di ETH/USD è tornato a brillare. Perchémoney

Borsa record, con un pizzico di cautela - che nell’ultimo biennio hanno guadagnato molto grazie al fatto che i rendimenti pagati ai depositanti venivano aggiornati al rallentatore); e che le prospettive di crescita del nostro Paese sono ...nordesteconomia.gelocal

