Allarme Gimbe | con autonomia rischio collasso al Sud e sovraccarico Nord

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 21 marzo 2024) Milano, 21 mar. (Adnkronos Salute) - Il Ddl Calderoli sull'differenziata, approvato al Senato e ora in discussione alla Camera, potrebbe segnare un punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le Regioni italiane in un contesto caratterizzato dalla grave crisi di sostenib