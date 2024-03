Violenza negli stadi Nove Daspo | sei a ultrà azzurri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Tre episodi diin occasione di altrettante partite di calcio, per cui sono stati individuati dalla polizia di Statotifosi coinvolti. Nei loro confronti il questore di Pavia ha emesso il, il divieto di accedere a manifestazioni sportive. Per la spedizione punitiva al pub Big House di Voghera, al termine del derby tra Vogherese e Pavia del 2 aprile 2023, le indagini hanno identificato seipavesi appartenenti al gruppo Sioux: "Gli accertamenti condotti dalla locale Digos – spiegano dalla Questura – hanno portato all’identificazione di sei individui a carico dei quali venivano emessi altrettanti provvedimenti di, uno della durata di un anno e gli altri della durata di 8 anni, con obbligo di firma, di cui tre per recidiva e due a seguito di convalida del giudice su richiesta ...