‘Un grande attore è un misto di creatività e disciplina’ L’intervista al protagonista di film cult Tomas Arana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) di Emilia Filocamo Solitamentecon un personaggio noto prende le mosse da un argomento ben preciso, ovviamente collegato alla professione e a come questa professione ha impattato la vita personale del. Nel caso diamericano naturalizzato italiano che non ha certo bisogno di troppe presentazioni, posso con certezza affermare che si è trattato di un viaggio che ha spaziato tra arte, danza, formazione, incontri di respiro internazionale, cinema, talento e Napoli. Ammetto che la mia velocità di scrittura dall’altro capo del telefono ha avuto qualche difficoltà nel mantenere il passo con l’incredibile quantità di informazioni ed esperienze cheha voluto gentilmente condividere con me., ci ...