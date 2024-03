Torino | ragazzo di 24 anni ferito con un machete | gamba amputata «Aggredito per difendere la fidanzata»

(Di mercoledì 20 marzo 2024) È terminata nella notte l'operazione per salvare ladel 24enne digravemente a colpi di, mentre si trovava in strada con la sua. L'intervento...

La vita di Mauro Glorioso andò in pezzi durante una serata che stava trascorrendo in allegria. Fu nel gennaio del 2023 che questo giovane e irreprensibile studente universitario di origine... (ilmessaggero)

Torino, ragazzo di 24 anni ferito con un machete perde una gamba: è caccia agli aggressori - È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento è durato circa ...ilmessaggero

ESCLUSIVA TG – Pallavicini: “Il Torino ha bisogno di certezze in attacco e lo sono Zapata e Sanabria, Okereke avrà altre occasioni” - Giuseppe Pallavicini è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Pallavicini ha giocato nel Torino dal 1974 al ‘76 e poi nel Monza dal 1976 all’81 ed in seguito ...torinogranata

Oltre cento location per “Blocco 181”: Torino è il set ideale per la serie tv di Sky con Salmo - Da novembre attori, produzione e maestranze sono in città per girare gli otto nuovi episodi che vedranno di nuovo protagonisti Bea (l’attrice colombiana Laura Osma), ragazza sudamericana ... molto ...torino.repubblica