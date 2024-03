In Russia sono state emesse le prime sentenze in base alla nuova legge che vieta il “ movimento sociale internazionale Lgbt “. Le sentenze contro i “simboli dell’organizzazione etremista” Giovedì un ... (luce.lanazione)

(Adnkronos) – Due dipendenti del club gay di Orenburg 'Pose', il gestore e il direttore artistico, sono stati arrestati nel quadro del primo caso aperto in Russia in nome del reato penale di ... (periodicodaily)

"Sono estremisti Lgbt": dipendenti di un gay club arrestati in Russia - La Russia dichiara guerra agli "estremisti Lgbt ... La Corte suprema lo scorso novembre aveva inserito il non esistente movimento internazionale Lgbt nell'elenco delle organizzazioni estremiste. Da ...today

Russia, movimento Lgbt bandito per 'estremismo': due arresti - Due dipendenti del club gay di Orenburg 'Pose', il gestore e il direttore artistico, sono stati arrestati nel quadro del primo caso aperto in Russia in nome del reato penale di estremismo di stampo Lg ...adnkronos

Onu: la Russia consolida l'occupazione dell'Ucraina in un "clima di terrore" - Nei territori controllati da Mosca "censura, sorveglianza, oppressione politica, repressione della libertà di parola e restrizioni di movimento" ...rainews