Molotov contro un cantiere a Succivo | arrestato 63enne

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Porto di arma da guerra in luogo pubblico, tentativo di incendio e minaccia aggravata dall’uso di arma. Queste le gravi accuse a cui dovrà rispondere undi, in provincia di Caserta,questa mattina dopo aver scagliato una bottigliaall’interno di un. I fatti si sono verificati in via Virgilio intorno alle 8 quando gli operai, spiega una nota dell’Arma, “stavano accingendosi ad eseguire lavori di abbattimento di un immobile per la realizzazione di nuove abitazioni”. Ilè proprietario in un’abitazione attigua al. L’ordigno ha impattato “la benna dell’escavatore” per poi esplodere e il liquido che si è riversato al suolo ha prodotto una grossa fiamma spenta da uno degli operai. Solo un ...