Meloni accusa il Pd | “Ambigui sull’invio di armi in Ucraina” Bagarre alla Camera | interviene Fontana

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “All’interno del Campo largo c’è poca chiarezza. La posizione del Movimento 5 stelle è cristallina, ma nel Partito democratico ci sono grandità. Dice a noi cosa dobbiamo fare e poi si astienediin”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in sede di replica all’informativa,, in vista del Consiglio europeo. Le parole dihanno provocato le reazione dei deputato del Pd. Costretto a intervenire il presidente Lorenzo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nelle more dell'indagine di Raffaele Cantone, per anni un pm eroe della sinistra, scopriamo che c'era qualcuno in questo Paese che voleva abbattere Giorgia Meloni e il suo governo prima ancora che ... (iltempo)

In gergo calcistico si chiama assist : un passaggio perfetto, la p alla che viene servita sul piede giusto o sulla testa, basta solo un tocco per metterla in rete. Con il passare del tempo Elly ... (secoloditalia)

Arte, Hirst sotto accusa: “Falsificate le date di tre opere” - Lo rivela un’inchiesta del Guardian, sollevando una pesante accusa di disonestà da parte del più celebre rappresentante dell’arte concettuale. Per effetto della fasulla retrodatazione, afferma il ...repubblica

Ucraina, Meloni: «Salvini Contano le decisioni e i voti». E sui migranti: «Italiani ci hanno chiesto di fermare partenze, non redistribuirli» - Ieri in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha ribadito l'appoggio a Kiev bocciando però l'ipotesi di un intervento diretto in Ucraina.Oggi ...ilmessaggero

Marco Travaglio contro Giorgio Meloni per l'attacco a Matteo Salvini dopo le frasi su Putin: "Mi vergognerei" - “Come si può rinfacciare a Salvini il suo perdurante amore per Putin due giorni dopo che è andata in processione con la von der Leyen da un generale golpista”, si domanda e accusa il governo Meloni di ...notizie.virgilio