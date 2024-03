Lazio | primo allenamento per Tudor | provata subito la difesa a 3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 20 marzo 2024) C’è aria dagiorno di scuola a Formello. Alle 11.20 circa, infatti, Igorè sceso in campo per dirigere ilda tecnico della. Il croato non ha perso tempo con una doppia seduta in cui si èlaa 3, suo marchio di fabbrica con Romagnoli perno centrale e Gila-Casale ai suoi lati mentre a muoversi dietro la punta – con Castellanos e Immobile a scambiarsi i ruoli – la coppia Luis Alberto-Felipe Anderson. Nessuna vera prova tattica,ritroverà soltanto la prossima settimana i sei convocati in nazionale e soltanto allora si potrà iniziare a parlare di nuovo modulo ma intanto il croato ha dato unassaggio di quello che sarà la nuova. ...