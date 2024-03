Joe Barone | il tributo dei tifosi della curva Fiesole | “Questo popolo ti sarà sempre grato”

Nicolas Burdisso , direttore tecnico della Fiorentina, ricorda Joe Barone , direttore generale viola, scomparso ieri a 57 anni dopo un ricovero di tre giorni al San Raffaele di Milano per un arresto ... (sportface)

Il mondo del calcio continua ad omaggiare Joe Barone , direttore generale della Fiorentina morto a 57 anni dopo un malore. Tantissime persone si sono presentate alla camera ardente per l’ultimo ... (calcioweb.eu)

Firenze, 20 marzo 2024 – Il lungo addio al direttore generale della Fiorentina Joe Barone , morto a causa di un malore sarà in più tempi. E si concluderà con la sepoltura negli Usa, la sua terra da ... (lanazione)

In diecimila per Joe Barone - I tifosi viola si sono radunati davanti al centro sportivo per un omaggio corale al direttore generale della Fiorentina, che proprio il 20 marzo avrebbe compiuto 58 anni ...rainews

Burdisso, post da brividi per Joe Barone: "Spero tu sia con il tuo idolo Diego" - Le parole su Instagram del direttore tecnico ed ex difensore della Fiorentina sulla scomparsa del dirigente: tutti i dettagli ...corrieredellosport

Funerale Joe Barone, il programma: funzione religiosa a Pozzallo, poi il volo negli Usa - Il feretro del direttore generale della Fiorentina sarà trasferito in Sicilia per la funzione religiosa nella sua terra natale ...lanazione