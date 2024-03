Ewan McGregor | Il coordinatore di intimità è stato necessario per le scene con mia moglie

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha raccontato la sua esperienza di lavoro con laMary Elizabeth Winstead in Un gentiluomo a Mosca. In una recente intervista a Radio Times,ha raccontato la sua esperienza di lavoro con laMary Elizabeth Winstead in Un gentiluomo a Mosca. In particolare,ha rivelato che lui e Winstead hanno avuto undisul set mentre giravano ledi sesso per la nuova serie drammatica. "È comunque, perché si tratta anche della troupe. Ed è strano essere nudi davanti alle persone, è strano essere intimi davanti alla telecamera. Se dovessi fare una scena di ballo, avresti un coreografo. Il...