Concorso dirigenti scolastici | USR Campania ricerca componenti aggregati esperti di informatica docenti A041

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In vista dell'avvio della procedura concorsuale ordinaria perl'USRha pubblicato un interpello per la nomina deidi. L'articolo .

Indicazioni per la richiesta di esonero dalla prova preselettiva e/o ausili , misure dispensative, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, per il Concorso di dirigenti scolastici arrivano ... (orizzontescuola)

Su InPa è stato pubblicato l'avviso di convocazione per la PROVA in modalità ORALE di accesso al corso intensivo di formazione di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107 L'articolo Con corso riservato ... (orizzontescuola)

Bando Estate INPSieme Senior 2024, fino a 1.400 euro per soggiorni in Italia. Domande dal 25 marzo al 17 aprile - Pubblicato sul sito Inps il bando di Concorso Estate INPSieme Senior 2024. Il bando è finalizzato ad offrire a pensionati, loro coniugi/uniti civilmente e figli disabili conviventi la possibilità di ...orizzontescuola

“Prorogare le immissioni in ruolo da GPS I fascia Sostegno”: specializzandi in protesta - “Dopo aver frequentato un corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per il sostegno (TFA) – costoso e con tre diverse prove d’accesso – dovranno partecipare a un Concorso per ...orizzontescuola

Sanità: Mattia (Pd), 582 psicologi idonei per ASL in stand by - Rocca adotti anche “cruscotto assunzioni”: le ha bloccate nel 2023 ma la graduatoria del Concorso pubblico è scaduta lo scorso febbraio Contro prevenzione disturbi alimentari e violenza di genere solo ...online-news