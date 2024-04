Come scegliere il miglior rossetto per il tuo tipo di pelle

Scopri Come identificare il rossetto perfetto in base al tuo tono di pelle . Impara tutto sugli svariati colori e formulazioni di rossetti disponibili e trova il tuo alleato di bellezza perfetto. (digipackline)

L'errore che molto spesso si commette quando si superano i 50 anni ? Aggrapparsi a una beauty routine non adeguata alla propria età: ecco quali sono i segreti di make-up da usare per avere una pelle luminosa e fresca anche in età matura.Continua a leggere (fanpage)

Raccolto casual, rossetto fucsia. Emily Blunt in versione action Barbie alla prima di “The Fall Guy” - L a tuta fluttuante con gli ortaggi in tinte vivaci è un ottimo pretesto per rilanciare il trucco in puro stile Barbiecore. Che però l’attrice Emily Blunt rivisita in chiave action, con la chioma – ...iodonna

Rebecca Staffelli e Greta Rossetti: un’amicizia segreta svelata dopo il Grande Fratello - Un'amicizia nascosta che affonda le radici nell'infanzia, questo è ciò che lega Rebecca Staffelli e Greta Rossetti, due protagoniste dell'ultima edizione del ...occhioche

Irene rossetto si aggiunge alla squadra di OneStock - Dopo BigCommerce, Irene rossetto arriva in OneStock per ricoprire il ruolo di International Sales Director per Sud Europa e Middle East ...toptrade