Calcio: ManUtd. Ratcliffe vuole Southgate al posto di Ten Hag - L'attuale ct inglese è sotto contratto fino a dicembre MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Erik Ten Hag difficilmente sarà l'allenatore ...sport.tiscali

Calciomercato: ManUtd. Ratcliffe "Basta follie per 1-2 giocatori" - "L'obiettivo non è comprare Mbappè ma trovare il prossimo Mbappè" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Manchester United cambierà filosofia. Parola di sir Jim Ratcliffe, diventato azionista di ...sport.tiscali

Nasce 'More Than Athletes', i giovani calciatori seguiti anche oltre lo sport - L'associazione no profit, fondata dall’ex calciatore Guglielmo Stendardo, aiuterà quei giocatori che non riusciranno ad emergere nel Calcio professionistico, ...repubblica