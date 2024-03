(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 –gli ultimi due passaggi che porteranno, dal primo aprile,sopra i cielie Marche. Il primo, ieri, con la ratifica(dopo quella del Ministero). Il secondo, quello odierno,a Regione che ha preso atto del'Ente nazionale'aviazione civile e del Mit. Ne hanno dato notizia nel pomeriggio da Palazzo Raffaello,. “La Giunta regionale – si legge in una nota – si è riunita questo pomeriggio in merito alla prosecuzione dei collegamenti aerei di continuità territoriale daverso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli. L'nella giornata di ieri con una nota ha riferito che ...

"Per la prima volta nella storia, l’aeroporto internazionale di Ancona , con 518.009 passeggeri, è stato supera to dall’aeroporto di Perugia , che ne ha totalizzati 532.478. Non era mai successo". ... (lanazione)

Aeroporto Ancona, l'ora di SkyAlps: disco verde dell'Enac, ecco i voli - Ne ha dato notizia la Regione Marche. La compagnia con sede a Bolzano si prepara a subentrare ad Aeroitalia dal primo aprile per i collegamenti con Roma, Milano e Napoli ...msn

Giunta Marche, ok ad affidamento voli continuità a Skyalps - tale determinazione e di avviare quanto prima le attività per la nuova progettazione degli oneri di servizio pubblico per i voli da e per l'Aeroporto di Ancona". Dalle note Enac, riferisce la Regione, ...ansa

Aeroitalia-SkyAlps: l’ultima parola tocca alla Regione - Ancona Sofferta come una dolorosa metamorfosi, più che un semplice passaggio del testimone, la staffetta tra Aeroitalia e SkyAlps sui voli di continuità territoriale, in calendario ...corriereadriatico