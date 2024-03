Ziliani | “Acerbi ammetterà | poi patteggiamento | pena minima e andrà all’Europeo persino da vittima”

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 19 marzo 2024) Paoloè tornato sull’episodio di razzismo ai danni di Juan Jesus. Il difensore del Napoli ha dichiarato di aver ricevuto insulti razzisti da Francesco, difensore dell’Inter e della Nazionale. Questa mattina il referto del giudice sportivo che ha chiesto l’intervento della Procura federale per un supplemento d’indagine. Il commento dial referto del giudice sportivo “Se Juan Jesus spazza via l’ipocrisia imperante: ora adnon resta che la via del(ma come Fagioli e Tonali passerà lui pure da). Il giudice sportivo ha chiesto alla Procura federale un supplemento d’indagine: ed è bene sapere che non servirà la “pistola fumante” per accertare la verità dei fatti. Scatterà quindi il solito giochino: ammissione di colpa, ...