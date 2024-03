Weber | Salvini sulla Russia fuori dalla realtà o mente

(Di martedì 19 marzo 2024) "Chi vede le elezioni income democratiche e ne trae una legittimazione non ha una visione reale del mondo, non sa cosa accade lì. Oalle persone. Queste sono le due opzioni". Lo ha detto il presidente del Ppe Manfredrispondendo ad una domandaposizione espressa dal ministrosul voto in. Non bisogna riconoscere le elezioni in: su questo "il governo italiano segue un corso chiaro con Antonio Tajani e Giorgia Meloni", ha aggiunto, ricordando anche il ruolo della premier italiana nell'ultimo meeting virtuale G7 del 24 febbraio da Kiev, insieme al presidente ucraino Zelensky.

