Volley - Serie C Un weekend disastroso Fa festa soltanto il Delfino

(Di martedì 19 marzo 2024) Un fine settimanaper le formazioni pistoiesi diC, eccezion fatta che per ilPescia. Nel sesto turno di ritorno del girone B di C femminile, il BluQuarrata alza bandiera bianca, perdendo 3-0 (24, 7, 23) a Fucecchio: le giocatrici di coach Davide Torracchi hanno giocato a sprazzi, scendendo così al quarto posto solitario della graduatoria a quota 32, alle spalle di Castelfiorentino 40, Empoli 35 e Signa 34. Nello stesso gruppo, nel quale riposava Pieve a Nievole, ilAglianese riesce a soccombere, 3-1 (25-16, 25-21, 24-26, 25-15), tra le mura amiche con il fanalino di coda Calenzano dell’ex allenatore Federico Guidi: la terz’ultima piazza della classifica a 15, in compagnia di Pieve a Nievole, è inaspettata a questo punto dell’annata, alimentando le voci di un ...

