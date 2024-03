Vietato chiudere la scuola per il Ramadan Sharia di Valditara su Pioltello

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 19 marzo 2024) “Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto. Il mio obiettivo è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Le scuole possono derogare per esigenze comprovate legate al piano dell’offerta formativa”. Così ieri il ministro dell’Istruzione Giuseppeè tornato sulla vicenda della giornata di chiusura decisa dall’istituto comprensivo di, Iqbal Masih, per la fine del. Si tratta del secondo intervento a gamba tesa del ministro sullaprimaria, dopo quello di domenica su X (“Ho chiesto agli uffici competenti del Ministero di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con ...