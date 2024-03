Vicenza | fermato sulla A4 con il monopattino elettrico | mezzo sequestrato e maxi multa

(Di martedì 19 marzo 2024) Pubblicato il 19 Marzo, 2024 Percorreva come se nulla fosse l’autostrada A4, in direzione Milano, con un. Ieri mattina, un ragazzo è statodagli addetti della società autostrade vicino all’uscita diOvest. Lo sprovveduto, a rischio della sua vita e dell’incolumità degli automobilisti, è probabilmente entrato non visto alla barriera del casello. Sono state molte segnalazioni degli utenti arrivate alla polizia stradale che descrivevano unsfrecciarecorsia di emergenza. Sul posto, subito dopo gli addetti della società autostradale, sono arrivati gli agenti della polstrada che hannoiled elevato una

Una lite in famiglia è finita con l’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni a Dueville, in provincia di Vicenza . Il giovane è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bartolo. Secondo le ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 29 Febbraio, 2024 Ultimamente c’è stato un bel po’ di lavoro da fare per i carabinieri di Vicenza , che hanno denunciato 3 individui in stato di libertà con l’accusa di aver guidato ... (dayitalianews)

Bassano del Grappa. Lucrezia Lando e l'amore con il figlio di Rocco Siffredi: «Con Lorenzo ogni giorno sempre più uniti» - BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) - «Una mail ha cambiato la mia vita ... Era il 2018: da allora non si è più fermata. Danzatrice, conduttrice, coreografa. Ma oggi al primo posto mette l'amore. La ...ilgazzettino

CorSport: "Armini micidiale. Derby al Potenza | Il Perugia ai piedi di Paz" - Il Picerno fermato dai pali di Murano ed Esposito ... Chiude un trafiletto con varie brevi: "Il Vicenza stasera con il Fiorenzuola, recupero Girone A".tuttoc

Follia in A4: in autostrada in monopattino - Momenti di paura lungo la rete autostradale A4, in direzione Milano. Un ragazzo, del quale non sono state rese note le generalità, è stato fermato all'uscita di Vicenza Ovest dopo aver sfidato ...polesine24