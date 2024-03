Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 19 marzo 2024)DEL 19 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO, DA PARCO DE MEDICI FINO ALLA MAGLIANA, E SULLE CONSOLARI CASSIA E FLAMINIA; CODE ANCHE SULLA A12, QUI PER LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO TRA VALCANNETO E PALIDORO IN DIREZIONE; E SEMPRE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI, SULLA A1-NAPOLI, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 5 DI DOMANI SARA’ CHIUSO PER LAVORI LO SVINCOLO DI COLLEFERRO IN ENTRATA VERSO FIRENZE E IN USCITA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA NAPOLI, IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA DI VALMONTONE. I ...