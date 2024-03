V | ertigo | al via la nuova rassegna dell’Università Vanvitelli

(Di martedì 19 marzo 2024) Caserta. Proiezioni, incontri, seminari su Cinema e Follia. Parte il 21 marzo, e prosegue fino a maggio, la prima edizione di V:in Ateneo, il progetto finanziato dal Ministero della Cultura, Direzione generale cinema e audiovisivo e in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Unache vedrà la presenza di registi, ricercatori e docenti, affiancati da critici e giornalisti cinematografici, al fine di avvicinare un pubblico di non addetti ai lavori e di giovani, al cinema e alle ricerche scientifiche legate alla storia della follia. Il progetto, promosso dall’Università degli Studi della Campania Luigi, con la Direzione scientifica dei docenti Antimo Cesaro, Delegato del Rettore alla Cultura, e Marianna Pignata, Delegata alle Pari Opportunità, organizzato da Cineventi, ...

V:ertigo, cinema e follia - Proiezioni, incontri e seminari, al via a Caserta la nuova rassegna della Vanvitelli. Si parte giovedì 21 con Shining di Stanley Kubrick ...rainews

Sala Pastrone, al via sabato 23 marzo il corso “I mestieri del cinema” - “Si parlerà – anticipano gli organizzatori – delle tre fasi in cui si svolge la produzione di un film: la pre-produzione, le riprese e la post-produzione. In ognuno di questi momenti numerosi ...lanuovaprovincia

Peugeot 208 50 kWh E-Style nuova a Bordano - ALTRI OPTIONALS: Autonomous emergency braking system 3 (aebs 3), Blind corner assist, Keyless access start, Touchscreen 10' hd [Rif. N103909] IMMATRICOLAZIONE 04/2023 POTENZA 100 KW 136 CV ALIMENTAZIO ...automoto