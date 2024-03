(Di martedì 19 marzo 2024) Dagli errori si impara evolta, dopo lo spavento con Feltre,non ha sbagliato. I Mastini hanno iniziato in modo convincente la serie delle semifinali di IhL, superando 4-1tra le mure amiche. Nella seconda metà di partita è venuta fuori la superiorità diche ha colpito con Tilaro, Piroso e il solito Majul. I tre hanno regalato ai Mastini-1 delle semifinali. Staalle 20 si giocherà la seconda sfida. A.S.

Sono terminate da poco le tre partite pomeridiane per la diciannovesima giornata della Serie A di Basket 2023-2024, in attesa delle due sfide serali ovvero Pistoia-Olimpia Milano e Brindisi-Tortona ... (oasport)

È solo l’ultimo caso, particolarmente grave, di un fenomeno che si ingrossa di anno in anno. questa mattina alle 8, in un istituto professionale di Varese , uno studente di 17 anni ha accoltellato ... (iodonna)

L’Itelym Varese si conferma in gara-2 dei quarti di finale dei playoff di FIBA Europe Cup 2024 e centra la semifinale! I lombardi piega no i cechi del l’ERA Nymburk per 91-76 dopo il 69-80 della gara ... (oasport)

Varese piega Appiano in gara 1 . Questa sera si torna subito in campo - Varese vince 4-1 contro Appiano nella serie delle semifinali di IhL, dimostrando superiorità con Tilaro, Piroso e Majul. Seconda sfida in programma stasera alle 20.ilgiorno

La Virtus Bologna cade a Pesaro, anche Brescia va ko a Sassari! Successi per Treviso e Brindisi, bagarre in fondo - BASKET, SERIE A - Nelle gare del pomeriggio della 23a giornata, Pesaro fredda la Virtus 87-86 in overtime con Cinciarini, Scafati batte Tortona 94-91 in uno sco ...eurosport

Milano, terzo ko in 7 giorni: Venezia vince ed effettua il sorpasso - UNAHOTELS REGGIO EMILIA-OPENJOBMETIS Varese 113-80 I padroni di casa rompono l'equilibrio sul finire del quarto iniziale, aprendo un break di 15-1 che permette loro di chiudere i primi dieci minuti av ...msn