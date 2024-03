Tensione a Palermo , dove nel pomeriggio di oggi sono state accese le tradizionali Vampe di San Giuseppe . Intervenuti per domare le fiamme pompieri e agenti di polizia in assetto ... (fanpage)

Vampe di San Giuseppe a Palermo, guerriglia urbana e scontri con la polizia - Scene di guerriglia urbana a Palermo. Almeno tre gli agenti feriti nel rione Ballaro' nel corso delle tensioni scoppiate ieri sera attorno alle “Vampe di San Giuseppe”, i falò tradizionali accesi alla ...tg24.sky

Palermo come il far west: guerriglia contro la polizia e "Vampe di San Giuseppe" - Per la strada anche i falò e macchine cappottate e in fiamme. Ad acuire la tensione sempre latente ci si sono messe stanotte le cosiddette "Vampe di San Giuseppe" non autorizzate, i falò accesi alla ...tg.la7

Palermo: uova, bottiglie e mobili contro i poliziotti durante le Vampe di San Giuseppe - Ieri sera nella zona del popolare mercato di Ballarò «è scoppiata una vera guerriglia urbana». Tre agenti feriti e portati in ospedale.meridionews