“Vai via negro” Juan Jesus perde la pazienza e inchioda Acerbi

(Di martedì 19 marzo 2024)resta a casa,torna sull'episodio di San Siro, la Procura federale apre un'inchiesta: ora il difensore dell'Inter rischia fino a dieci giornate di squalifica. Ieri la Federazione ha ritenuto opportuno lasciare a casache questa mattina non partirà per gli Stati Uniti in vista delle due amichevoli della Nazionale contro il Venezuela e l'Ecuador. «Il calciatore Francesco Acerb -i si legge sul sito ufficiale della Figc - arrivato nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatorenel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ...