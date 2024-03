Vai a lezione di cinese? Attento alla propaganda | il retroscena inquietante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

La capacitàdi entrare nelle dinamiche occidentali è straordinaria. Silenziosamente ma continuamente la Cina è sempre più presente non solo nell'industria Italiana ma anche nelle università e nei centri di controllo sociale e culturale. Ecco dieci risposte che possono far comprendere la capacità di penetrazione.1) C'è unrme in Italia sulle ingerenze cinesi? Nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza presentata il 28 febbraio per la prima volta viene dedicatoCina molto spazio: il doppio, rospetto all'anno prima. Sul fronte economico-finanziario, Pechino ha perseverato nella sua strategia finalizzata all'acquisizione di know-how e all'ottenimento di un vantaggio competitivo basato sull'innovazione attraverso diversi strumenti, dallo spionaggio all'attuazione di joint ...