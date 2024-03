Tv8 fa meta con l' Italrugby | italiani impazziti | record di share

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo (“Galles-Italia”) In molti scrivono che l'edizione del Sei Nazioni conclusasi sabato sia stata la più bella di sempre. Certamente l'Italia, che nel rugby aveva sempre dato discreti risultati, in quest'ultimo torneo è letteralmente esplosa pareggiando in casa dei francesi e battendo in sequenza la Scozia e il Galles a Cardiff. L'ultimo emozionante trionfo sui gallesi trasmesso su Tv8 (gruppo Sky Italia) ha ottenuto quasi 500mila spettatori col 4.2% die punte del 5%. Un pubblico tendenzialmente giovane (teenager al 5.5% di, 20/34 anni al 5%) e pregiato (laureati e Nord al 5%) per i pubblicitari. Secondo OmnicomMediaGroup una messa in onda di Galles-Italia su Rai 2 avrebbe potuto eguagliare l'audience della Milano-Sanremo, oltre l'8% in contemporanea ...