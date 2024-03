Tuttosport – la prima sfida sarà contro la Juventus

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Tudor è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale della Lazio Ecco il comunicato della Lazio che ufficializza l'arrivo in biancoceleste del tecnico croato: "La S.S. Lazio rende noto che Igor Tudor, a decorrere dalla data odierna, assume il ruolo di responsabile dellasquadra". Insieme al messaggio, apparso sul sito del club capitolino, anche l'immagine del tecnico insieme al ds Mariano Fabiani. Per quanto riguarda gli allenamenti Tudor ritroverà il gruppo mercoledì a Formello con un programma di doppie sedute per prendere confidenza con la squadra e trasmettere le proprie idee. Nella rosa mancheranno i convocati con le rispettive nazionali: Vecino, Hysaj, Marusic, Iskasen e Zaccagni, ai quali va aggiunto anche Guendouzi con la ...