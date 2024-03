Tunnel Tav a Firenze | scavati già 700 metri fra Campo Marte e viale Don Minzoni Giani | “Momento storico”

di Ilaria Agostini e Tiziano Cardosi Non solo il cantiere Esselunga , con cinque operai morti. A Firenze , un altro importante cantiere accende il malcontento: lo scavo dei due tunnel Tav che ... (ilfattoquotidiano)

Firenze, 13 febbraio 2024 - "Lo scavo della prima galleria del Passante Tav a Firenze ha incontrato il primo edificio residenziale, quello in via Botticelli, e subito si sono avuti danni in molti ... (lanazione)