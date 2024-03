Trump | le banche sbarrano la strada per la Casa Bianca Serve mezzo miliardo di dollari per la cauzione

(Di martedì 19 marzo 2024) A fermare la corsa di Donaldper lapotrebbero essere lee non i giudici. Questo è quanto sta emergendo in merito ai processi in cui l'ex presidente degli Stati Uniti è alla sbarra. Scavalcato e distanziato da Joe Biden (che ha nelle sue casse elettorali 155 milioni di, mentre gli ultimi dati disponibili danno il leader repubblicano a quota 40),- si legge su Il Corriere della Sera - ora deve affrontare prioritariamente le emergenze processuali. Non ha denaro liquido e non è riuscito a trovare fideiussioni per coprire i 454 milioni diche è stato condannato a pagare per i reati finanziari e fiscali commessi dalla suaOrganization: deve versarli entro fine mese comein attesa ...

