Trento | parla il padre del bimbo in coma dal 2017 per un pezzo di formaggio | “La pediatra disse che era troppo stanca per visitarlo”

(Di martedì 19 marzo 2024) “La nostra è una battaglia civica, quella dottoressa dovrebbe cambiare lavoro”. Sono le parole di Gian Battista Maestri –del bambino che dalè in stato vegetativo per aver mangiato undi– commentando la notizia del rinvio a giudizio, per lesioni e rifiuto di atti d’ufficio, delladell’ospedale Santa Chiara diche all’epoca dei fatti si sarebbe rifiutata di visitare il piccolo perché, secondo il racconto del papà del, “era”. Il, che all’epoca aveva 4 anni, si era sentito male dopo aver mangiato undicontaminato dal batterio escherichia coli. Era stato quindi portato all’ospedale di Cles a ...

“Quando si Parla di intelligenza artificiale, suona bene esortare all’azione per non restare indietro. Ma non... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Patrick Hernandez canta "Losing sleep over you" a "Popcorn" 1980 - Il testo parla di una persona che non riesce a dormire a causa di un amore non corrisposto: un tema universale, trattato qui con un linguaggio semplice e diretto.tgcom24.mediaset

Sara Pedri, in tribunale parla Liliana Mereu. E respinge le accuse di maltrattamento - L'udienza, alla quale era anche l'ex primario Saverio Tateo (che sarà ascoltato il prossimo 19 aprile), si è svolta a porte chiuse ...forlitoday

Alberghi dismessi e residenzialità lavorativa in Trentino: via all’iter in Commissione - Trento – L’obiettivo dichiarato è di portare il ddl in emiciclo con convocazione d’urgenza il 9 aprile prossimo; per la prossima settimana sono in programma le audizioni e l’esame dell’articolato. Il ...lavocedelnordest.eu