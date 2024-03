Trentennale don Diana | don Luigi Ciotti | presenza mafie è ancora forte | estirpare il male alla radice

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 19 marzo 2024) Casal di Principe. “Ci sono sempre stato, anche quando c’erano 4 gatti e sentivo negli interventi in passato che non si riusciva a pronunciare la parola camorra. Diventavano cerimonie molto sterili e noi non abbiamo bisogno di cerimonie. Negli ultimi anni ci sono stati momenti molto più attenti e molto più forti, che ci ricordano che dobbiamo avere anche noi il coraggio di usare delle parole. Non dobbiamo dimenticarci che nonostante le cose belle, importanti, positive, che si sono fatte in questi anni, laseppur in forme diverse delleè moltonel nostro Paese”. Così donrisponde ai giornalisti a Casal di Principe nella giornata deldall’omicidio avvenuto per mano della camorra nel 1994 di don Peppe. “Sparano di meno, ...