Trasporti | Nessi Asstra | “Uniformare il sistema tariffario in Lombardia”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 19 marzo 2024) “Sarebbe opportuno risolvere il tema legato alla bigliettazione elettronica e alla interoperabilità dei sistemi. In tutta la Regioneci sono delle tariffe diverse da zona a zona che rendono difficile e problematico, sia per noi gestori che per il cliente, poter gestire ununiforme”. Lo ha dichiarato Antonio, direttore, durante