Trasporti | Costa Arriva Italia | Carenza di autisti tema centrale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Milano, 18 mar. - (Adnkronos) - "Credo che la sfida principale sia ladi, è un fenomeno di portata europea. Per quanto riguarda la nostra realtà stiamo parlando di una mancanza del 10% della forza lavoro ed è un trend che non tende a migliorare”. Lo ha dichiarato Angelo, amministratore delegato, intervenuto al convegno “Ia 360° - Un anno di sfide e un futuro di obiettivi” organizzato dall'assessorato aidi Regione Lombardia.vanta “Una presenza estremamente importante in Lombardia dove copre diverse province e un volume di popolazione di circa 3 milioni di abitanti”, ha illustratoche ha aggiunto: “Parliamo di oltre 900 dipendenti delle ...