Torino | violenta la figlia 13enne e la ingravida | in manette 45enne

(Di martedì 19 marzo 2024) Una ragazzina di soli 13 anni si è presentata all’ospedale Sant’Anna di, in compagnia di sua madre, per chiedere informazioni riguardanti la sua gravidanza. Sette mesi di gestazione, tante domande e troppa paura in vista del parto, tutti pesi portati sulle spalle da una giovane appena adolescente. Le domande dei medici, insistenti e precise, L'articolo proviene da Il Difforme.

Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 La Procura di Torino ha emesso la prima sentenza nell’ambito dell’inchiesta sui pestaggi a danni di detenuti, rubricati come torture , nel padiglione C del carcere ... (dayitalianews)

La madre sarebbe stata a conoscenza di quello che accadeva in casa, ma non avrebbe denunciato. Per la sua complicità, è ora sotto indagine (vanityfair)

Incinta a 13 anni del papà che la violenta anche in ospedale dove deve partorire, indagata anche la madre: «Sapeva tutto, ma non denunciò» - Incinta, a soli 13 anni, del padre che la violenta anche in ospedale - il Sant'Anna di Torino - dove era stata ricoverata per il parto. Una storia agghiacciante di violenza in famiglia. Un orrore di ...ilmessaggero

Torino, incinta a 13 anni perché violentata dal padre: la madre e un’amica di lei sapevano - Torino – Il quadro che si delinea è dei più orribili da raccontarsi, ma succede anche questo a una ragazzina di 13 anni a Torino che al settimo mese di gravidanza, spaventata dal suo corpo che cambia, ...quotidianopiemontese