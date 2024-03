Torino | l’agente di Vlasic | ‘Può essere più determinante’|Serie A

(Di martedì 19 marzo 2024) 2024-03-19 00:56:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Nikolaè uno dei giocatori più importanti dele nell’ultima partita di campionato, quella contro l’Udinese, è stato determinante segnando la rete del definitivo 2-0 (nel primo tempo, sullo 0-0, aveva anche colpito un palo). Con questo gol il trequartista si è anche sbloccato dopo un lungo digiuno che durava dal 7 gennaio, dalla partita contro il Napoli. Oraha raggiunto il ritiro della propria nazionale, la Croazia, con cui sarà protagonista anche al prossimo Europeo. Ai microfoni di Sportitalia ha parlatodel fantasista, Tonci Martic, ha parlato proprio dello stato di forma del trequartista: “Attraversa un ottimo stato di forma, ma lo conosco ...

Perr Schuurs , difensore del Torino , è out per infortunio da fine ottobre. Recentemente ha cambiato il suo agente Perr Schuurs ha cambiato agente . Il difensore del Torino è passato all’agenzia Muy ... (calcionews24)

