Surf | Fioravanti | “Voglio completare una bella stagione e poi testa alle Olimpiadi”

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – E’ pronto a partecipare alla sua seconda Olimpiade della carriera Leonardo. L’unicoista azzurro ad essersi qualificato per Parigi 2024 si sta sottoponendo ad alcuni test motori all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, a Roma. L’atleta di Cerveteri, che ha debuttato ai Giochi a Tokyo 2020, sta affrontando una serie di valutazioni neuromuscolari e di mobilità articolare degli arti superiori e inferiori, insieme ad uno screening sanitario completo. “Mi sento molto bene – racconta, come riporta coni.it –. Sono reduce da un ottimo quarto di finale raggiunto in un torneo in Portogallo: ho trovato onde divertenti e un bellissimo tifo sulla spiaggia, particolarmente piena di italiani”. “I test all’Istituto – prosegue – sono fondamentali per noi atleti. Il livello del circuito è ...