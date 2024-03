Su Gaza l’ombra della carestia | l’allarme Onu

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Insieme alle bombe, la fame. E mentre la comunità regionale e internazionale preme su Israele perché permetta l'ingresso di più aiuti umanitari nella Striscia di, la popolazione dell'enclave fa i conti con quelle che le Nazioni Unite hanno descritto come ''condizioni simili alla''. Ma cosa si intende, esattamente, per? Per