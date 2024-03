Studio Battaglia 2 | trama | cast e puntate della seconda stagione della fiction di Rai1 con Lunetta Savino

Al via la seconda stagione di Studio Battaglia stasera su Rai1, la fiction diretta da Simone Spada che ha come protagoniste Lunetta Savino, Barbora Bobu?ová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. La ... (tvpertutti)

Torna questa sera Studio Battaglia 2. La seconda stagione della serie tv di Rai1 regina d’ascolti arriva in prima serata per raccontarci l’evolversi della storia che ha come protagonista uno degli ... (superguidatv)