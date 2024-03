Stipendi | il 40% dei dipendenti lombardi “sogna” 25mila euro l’anno

(Di martedì 19 marzo 2024) Discontinuità lavorativa, part-time, precarietà contrattuale, ma anche basse qualifiche e mancati rinnovi contrattuali: così ina oltre un milione di lavoratori del settore privato ha una retribuzione media annua inferiore ai 10mila. Ad accendere il focus sulla questione salariale è uno studio della Cgil, condotto da Nicolò Giangrande, economista dell’Ufficio Economia, Area Politiche per lo Sviluppo della Cgil Nazionale. In generale, il confronto con gli altri Paesi evidenzia come, tra il 1992 e il 2022, i salari reali medi tedeschi e francesi hanno registrato una crescita molto sostenuta (rispettivamente +22,9% e +31,6%) mentre quelli italiani e spagnoli si sono contraddistinti per una stagnazione di lungo periodo registrando, rispettivamente, una diminuzione (-0,9%) e una variazione nulla (0,0%). Se si aggiunge anche l’erosione del ...

