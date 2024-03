Star Wars | The Acolyte | rivelata la data di uscita e il sanguinoso poster della nuova serie Disney+

(Di martedì 19 marzo 2024) Con grande sorpresa dei fan dell’universo di, Disney ha pubblicato ildi: The(che in Italia avrà il titolo The: La Seguace), svelando così anche lain cui potremo vedere lasu: il 4 giugno. Inoltre, Disney ha dato la notizia che oggi, martedì 19 marzo, dovrebbe essere diffuso anche il primo trailer dello show. Ilufficiale di: The(fonte)Come potete vedere ilufficile mostra un lato inquietante: una spada laser che, al postosolita lama, ha una lunga striscia di sangue. Da ...

